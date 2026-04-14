Verhoeven gaat voor grootste stunt van deze eeuw in het boksen

BREDA (ANP) - Met een onorthodoxe strijdwijze gaat Rico Verhoeven op 23 mei tussen de piramides van het Egyptische Gizeh voor de grootste stunt van deze eeuw in de bokswereld. De voormalige 'King of Kickboxing' neemt het op tegen de ongeslagen wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk uit Oekraïne. "Twee onbetwiste wereldkampioenen in verschillende disciplines", vertelt de 37-jarige Nederlander. "Het is prachtig dat ik deze kans krijg. Het is de grootste uitdaging in mijn loopbaan."

De veertienvoudig wereldkampioen kickboksen meldt zich iets later dan afgesproken voor een videogesprek. Verhoeven heeft zich opgesloten in wat hij een 'fighthouse' noemt. Geen familie om zich heen, geen dagelijkse afleiding. "Twaalf weken lang alle focus op trainen, goed eten, rusten en slapen", vertelt hij. Maar er is meer. Dinsdagavond ontmoet hij internationale media in Londen. "Want dit is zo groot. Dit is een paar keer de overtreffende trap van kickboksen in een uitverkocht GelreDome."

De 39-jarige Usyk is de beste zwaargewicht van de 21e eeuw, met 24 overwinningen waarvan negentien op knock-out. Hij verloor nog nooit een gevecht en versloeg toppers als Tyson Fury, Anthony Joshua en Daniel Dubois. Waarom zou de meest succesvolle kickbokser aller tijden, die op zoek was naar een nieuwe uitdaging, kans tegen hem maken? "Ik vecht en beweeg anders dan traditionele boksers", zegt Verhoeven, die zwaarder en langer is dan zijn tegenstander. "Ik ga niet veel verklappen, maar ik boks onorthodox."