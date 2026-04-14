Investeren in lokale sportclubs is goudmijn: elke euro levert 10 euro op voor de samenleving

Wie denkt dat sportclubs vooral geld kosten, heeft het goed mis. Sterker nog: ze zijn een van de beste investeringen die gemeenten kunnen doen. Stop er één euro in en de samenleving wordt er tien euro rijker van. Dat blijkt uit een nieuw landelijk onderzoek dat de waarde van sportverenigingen eindelijk eens in harde euro’s uitdrukt.

Uit het eerste Landelijk Impactonderzoek Sportverenigingen blijkt dat gemeentelijke uitgaven aan sport zich tienvoudig terugbetalen in maatschappelijke waarde. Denk aan gezondere inwoners, minder zorgkosten en betere schoolprestaties.

Dreigende bezuinigingen

“De overheid zit voor een duppie op de eerste rij”, zegt Daniël Klijn van het Register van Verenigingsbestuurders (RVVB) tegen Trouw. Aanleiding voor het onderzoek zijn de dreigende bezuinigingen op sportclubs. En dat is volgens hem geen goed idee: “Dat de impact zo groot is, was voor ons ook een eyeopener.”

Voor het onderzoek werden honderd sportverenigingen doorgelicht met het zogeheten Social Handprint-model. Samen waren zij in 2024 goed voor een maatschappelijke waarde van 54,6 miljoen euro. Gemiddeld dus ruim een half miljoen per club.

Meer dan sport alleen

En dat zit ’m niet alleen in sport. Ja, een uurtje tennis of volleybal is gezond, maar clubs doen veel meer. Ze zorgen voor sociale verbinding, helpen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bieden zelfs zorg en dagbesteding.

Zo biedt 55 procent van de verenigingen zorgactiviteiten en helpt 33 procent de leden die hun contributie niet kunnen betalen. Ook regelen clubs vervoer voor mensen zonder auto en bieden ze werkervaringsplekken.

Minder zorgkosten

De optelsom is indrukwekkend. Landelijk komt de maatschappelijke impact van alle sportverenigingen uit op zo’n 14,1 miljard euro per jaar. Tegenover 1,4 miljard euro aan gemeentelijke uitgaven. Snijden in subsidies voor sportverenigingen is dus snijden in de samenleving zelf.

Breedtesport werkt door op allerlei vlakken. Mensen blijven fitter, doen het beter op school en hebben minder zorg nodig. Klijn benadrukt dat juist de kernactiviteit, sporten organiseren, het meeste oplevert: “Het rapport laat zien dat sportverenigingen de grootste maatschappelijke impact realiseren juist door hun primaire opdracht goed uit te voeren.”

Vrijwilligers

Toch hangt er een schaduw boven dit succesverhaal. Clubs kampen met stijgende kosten, minder vrijwilligers en dreigende bezuinigingen. Terwijl juist die vrijwilligers cruciaal zijn: bij de onderzochte verenigingen waren er zo’n 16.000 actief, goed voor 1,9 miljoen uur werk op jaarbasis. Zonder hen zou het systeem onbetaalbaar worden.