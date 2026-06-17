IEA stelt prognose voor wereldwijde olievraag naar beneden bij

PARIJS (ANP/AFP) - De wereldwijde vraag naar olie in 2026 lijkt nog verder te dalen dan eerder werd aangenomen. Dat meldt het Internationaal Energieagentschap (IEA) in zijn maandelijkse rapport. Het agentschap wijst op een grote impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de markt.

Het IEA verwacht dat de wereldwijde vraag naar olie in 2026 met 1,1 miljoen vaten per dag zal dalen. Daarmee is de daling drie keer zo groot als in de prognose van vorige maand. Ondanks de aanzienlijke daling van de vraag blijven de reserves in recordtempo afnemen, aldus het IEA. De afname is met name merkbaar in OESO-landen, een samenwerkingsverband van welvarende landen. Daar hebben volgens het IEA de reserves het laagste niveau sinds 1990 bereikt.

In het tweede kwartaal van 2026 zullen naar verwachting de olieleveringen met 5 procent zijn gedaald. Dat komt door leveringsproblemen en stijgende prijzen. Deze daling in leveringen zou de eerste worden sinds 2020, ten tijde van de wereldwijde coronapandemie.

Het IEA erkent dat een opening van de Straat van Hormuz de weg vrijmaakt voor herstel van export van olie uit het Midden-Oosten. Het agentschap waarschuwt wel dat operationele en politieke beperkingen niet zorgen voor een herstel van de vraag naar of het aanbod van olie dit jaar.

Voor volgend jaar voorspelt het IEA een bescheiden stijging van de vraag van 2 miljoen extra vaten per dag. Het aanbod zal volgens het agentschap wel weer herstellen met 8 miljoen vaten extra per dag. Dat zou volgens het IEA ook een kans zijn om de voorraden weer aan te vullen.