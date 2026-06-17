Directeur Louvre stelt dat museum 'buiten adem' is

PARIJS (ANP/AFP) - Het Louvre is "buiten adem" en wordt geconfronteerd met enorme investeringen, stelt directeur Christophe Leribault. Het wereldberoemde museum in Parijs verkeert in crisis sinds het vorig jaar doelwit was van een grote juwelenroof.

De in februari benoemde Leribault zei tijdens een hoorzitting van de Senaat dat investeringen noodzakelijk zijn vanwege de verouderde faciliteiten. Hij gaf aan dat het museum "buiten adem" is ondanks alle inzet van het personeel. "De installaties en de infrastructuur bevinden zich aan het einde van hun levensduur", aldus de directeur.

De spraakmakende overval van oktober legde een deel van de problemen van het museum bloot. Dieven drongen het Louvre op klaarlichte dag binnen en namen juwelen ter waarde van 88 miljoen euro mee. Het hoofd van de Franse rekenkamer verklaarde in november dat de verbeteringen aan de beveiliging in "schrikbarend traag tempo" worden doorgevoerd.