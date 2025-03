IEA: stroomverbruik naar record, mede door airconditioning

Het wereldwijde stroomverbruik is vorig jaar naar een nieuw recordniveau gestegen, mede door de vraag naar airconditioning door de stijgende temperaturen op aarde. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Ook elektrisch rijden, elektrificatie in de industrie en de grote energievraag van datacenters en toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI) dragen bij aan de grotere stroombehoefte in de wereld.

Volgens het IEA ging het totale stroomverbruik met 4,3 procent omhoog, wat neerkomt op een toename van bijna 1100 terawattuur. Daarmee is dat verbruik in 2024 bijna dubbel zo hard gestegen als het jaarlijkse gemiddelde van het afgelopen decennium. Het agentschap uit Parijs zegt dat in veel opkomende landen veel meer vraag was naar airconditioners, ventilatoren en andere koelsystemen door klimaatverandering, waaronder door extreme hittegolven in India en China.