Vrouw verdrinkt hondje in toilet van vliegveld

Een vrouw in Amerika is gearresteerd op verdenking van zware dierenmishandeling op de internationale luchthaven van Orlando. Ze doodde haar hondje, omdat het niet mee mocht op haar vlucht. Na haar daad stapte de vrouw op het vliegtuig. Zonder hond.

Alison Lawrence, 57, uit Kenner, Louisiana, wordt aangeklaagd voor wat de politie omschreef als de "wrede en onnodige dood" van haar witte dwergschnauzer, Tywinn.

Lawrence was met Tywinn naar het internationale vliegveld van Orlando gegaan om op 16 december 2024 naar Colombia te vliegen, zo staat in een arrestatiebevel.

Door papierwerk kon Lawrence het huisdier niet meenemen op een internationale vlucht, beweert de politie van Orlando.

In het zicht van bewakingscamera's liep Lawrence, nadat ze enkele minuten met een agent van de luchtvaartmaatschappij had gesproken, met de hond naar een toilet in de buurt van de vluchtbalies. Naar verluidt verliet ze het toilet minder dan 20 minuten later zonder de schnauzer.