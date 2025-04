IEA: verdubbeling energieverbruik datacenters in 2030 door AI

PARIJS (ANP) - De grote opkomst van toepassingen rond kunstmatige intelligentie (AI) zal leiden tot een ruimschootse verdubbeling van het energieverbruik door datacenters in 2030. Dat schrijft het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een rapport. Dat zal ook weer zorgen voor een grotere vraag naar stroom die wordt opgewekt door duurzame bronnen en gas- en kolengestookte energiecentrales.

Volgens het IEA zal het stroomverbruik door datacenters in 2030 meer dan verdubbelen tot ongeveer 945 terawattuur, wat meer is dan het totale jaarlijkse stroomverbruik van Japan. Die groei komt dus vooral voor rekening van AI-toepassingen, maar ook door andere digitale diensten. Nu zijn datacenters goed voor ongeveer 1,5 procent van het wereldwijde stroomverbruik. Dat zou dan bij het huidige groeitempo stijgen naar meer dan 3 procent van het totaal in 2030, aldus de denktank uit Parijs.