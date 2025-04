Nieuw onderzoek onthult hoe lang het duurt om over een ex heen te komen

Vraag 10 mensen hoe lang ze denken dat het duurt om echt over een ex heen te komen en je krijgt waarschijnlijk 10 verschillende antwoorden. Sommige mensen zeggen maanden, anderen zeggen jaren en sommigen zeggen zelfs dagen. Veel mensen geloven ook heilig in het gezegde dat het ongeveer de helft duurt van de duur van de relatie zelf. Het is nu wetenschappelijk onderzocht. Al levert dat onderzoek uiteraard een gemiddelde op.

Recent onderzoek van de University of Illinois werpt nieuw licht op deze vraag hoe lang het gemiddeld duurt voor je helemaal bent hersteld na een lange relatie. Uit de studie blijkt dat het gemiddeld 4,18 jaar duurt voordat de emotionele band met een ex-partner voor de helft is verminderd. Pas na ongeveer acht jaar is deze band volledig verdwenen. ​

Waarom duurt het zo lang?

De onderzoekers ontdekten dat verschillende factoren invloed hebben op hoe snel iemand over een ex heen komt:​

Contact met de ex: Regelmatig contact verlengt de tijd die nodig is om los te komen.​

Persoonlijkheid: Mensen met een angstige aanleg hebben meer moeite om de emotionele band te verbreken.​

Kinderen: Opvallend genoeg bleek dat mensen met kinderen de band sneller loslaten dan degenen zonder kinderen. ​

Is er een snellere manier om over een ex heen te komen?

Hoewel het proces tijd kost, zijn er manieren om het te vergemakkelijken:​

Beperk contact: Minder contact helpt bij het loslaten van de emotionele band.​

Zoek steun: Praat met vrienden of een professional over je gevoelens.​

Focus op jezelf: Ontwikkel nieuwe hobby's en richt je op persoonlijke groei.​

Conclusie

Het verwerken van een relatiebreuk is een langdurig proces dat gemiddeld acht jaar kan duren. Factoren zoals contact met de ex en persoonlijke eigenschappen spelen hierbij een rol. Door bewust afstand te nemen en steun te zoeken, kun je het proces mogelijk vergemakkelijken.