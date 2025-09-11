IEA voorspelt recordoverschot olie na productieverhoging OPEC+

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat het voorspelde recordoverschot van olie in 2026 nog groter uitvalt. Dat komt volgens het agentschap door het besluit van enkele leden van het olieverbond OPEC+ om in oktober meer olie op te pompen. Ook heeft het IEA de ramingen voor de wereldwijde vraag naar olie dit jaar en volgend jaar licht verhoogd.

Ondanks de iets hogere vraag zal de wereldwijde productie volgens het IEA het verbruik in 2026 met gemiddeld 3,33 miljoen vaten per dag overtreffen. Dat is ongeveer 360.000 vaten per dag meer dan het agentschap een maand geleden had voorspeld. Op jaarbasis zou dit een historisch overschot betekenen.

Acht landen van OPEC+ besloten onlangs de productie volgende maand op te voeren met 137.000 vaten per dag. De productieverhoging viel een stuk lager uit dan eerdere verhogingen. Zo spraken de OPEC+-landen in augustus af de productie met ruim een half miljoen vaten per dag op te voeren.