Pilot voor sneller onderzoek bij mogelijk huiselijk geweld

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 10:50
anp110925093 1
DEN HAAG (ANP) - In de regio Midden-Nederland begint maandag een pilot om snel aanvullend forensisch medisch onderzoek uit te voeren bij slachtoffers van een wurgpoging in huiselijkgeweldzaken. Hierdoor kan mogelijk beter en meer forensisch bewijs worden verzameld, meldt het Openbaar Ministerie, dat in deze pilot samenwerkt met de politie en het Landelijk Onderzoeks- en Expertisebureau FMO (LOEF).
"We gaan onderzoeken of we kunnen vaststellen dat er bij het slachtoffer inwendig letsel aanwezig is. We moeten dan wel snel handelen, omdat dit letsel na korte tijd weer verdwijnt", aldus Mirjam Warnaar, landelijk officier van justitie forensische opsporing.
Het OM registreert sinds vorig jaar het aantal verdachten van geweldsmisdrijven met een vrouwelijk slachtoffer. In 2024 kwamen er 24 moord- en doodslagzaken met een vrouwelijk slachtoffer binnen bij het OM, en 49 zaken van pogingen daartoe. Femicides waarbij de dader ook zichzelf om het leven brengt komen niet in deze cijfers terug, omdat er dan geen strafzaak volgt.
