Ieren zullen zoals verwacht tegen Mercosur-deal stemmen

DUBLIN (ANP/AFP) - De Ieren gaan tegen het vrijhandelsverdrag met Zuid-Amerikaanse landen stemmen, ook na toezeggingen van de Europese Commissie voor de landbouwsector. Het gaat om een deal met de zogenoemde Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay, waarover vrijdag naar verwachting wordt gestemd door EU-landen.

"Het standpunt van de regering over Mercosur is altijd duidelijk geweest: we steunden de overeenkomst niet in de vorm waarin deze is gepresenteerd", stelt de Ierse vicepremier Simon Harris. "We zullen tegen de overeenkomst stemmen."

De Commissie zei woensdag toe importtarieven op kunstmeststoffen tijdelijk op te schorten. Eerder was al voorgesteld meer geld uit het komende landbouwbudget eerder beschikbaar te stellen en het aantal controles op geïmporteerde landbouwproducten te verhogen. De Ierse regering noemt die concessies niet toereikend om de deal te ondertekenen.

Boerenprotesten

Voor goedkeuring van de deal moet een gekwalificeerde meerderheid van de EU-lidstaten voorstemmen. Dat komt neer op 55 procent van de 27 lidstaten, die samen minstens 65 procent van de totale EU-bevolking vertegenwoordigen. Ierland werd altijd al verwacht tegen te stemmen. Italië, dat essentieel is voor een ruime meerderheid, lijkt juist voor te gaan stemmen.

Nederland zal voor de deal stemmen, zo werd vorige maand bekend na stemming in de Tweede Kamer.

Onder meer in Frankrijk zijn donderdag boerenprotesten vanwege de Mercosur-deal. Ook in België worden donderdag en vrijdag boerenprotesten verwacht, onder meer bij het station Brussel-Centraal. Vorige maand waren er duizenden boeren bijeen in Brussel voor een protest. Daarbij werden dingen in brand gestoken en vernield en werd de politie bekogeld met stenen, vuurwerk en aardappelen.