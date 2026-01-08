ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veroordeelden Mallorcazaak schikken met vriendin Heuvelman

Samenleving
door Redactie
donderdag, 08 januari 2026 om 12:38
bijgewerkt om donderdag, 08 januari 2026 om 12:43
anp080126113 1
Vijf jongemannen die veroordeeld zijn in de Mallorca-zaak voor geweld tegen Carlo Heuvelman hebben een schikking getroffen met zijn vriendin. Dat melden betrokken advocaten in een gezamenlijke verklaring. Hoeveel geld is betaald, is niet bekendgemaakt.
Het bedrag is inmiddels door de verdachten voldaan, staat in de verklaring. "Voor alle partijen is het prettig dat de rechtszaak daarmee feitelijk tot een einde is gekomen."
De 27-jarige Heuvelman kwam in de zomer van 2021 op het Spaanse eiland Mallorca om het leven door extreem uitgaansgeweld. De verdachten die in hoger beroep terechtstonden voor zijn dood, werden hiervan in maart 2024 vrijgesproken. Vijf verdachten werden wel veroordeeld voor andere geweldsfeiten.
loading

POPULAIR NIEUWS

197861320 l normal none

Welke hondenrassen leven het langst? Welke zijn het gezondst?

64807d0b-9645-4323-9965-223383441c7b

Waarom Amerika niet zonder Europa kan

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02

Jack van Gelder afgedankt

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

224043468-34f54891-6d4d-4277-a438-fb90b28a99f9

Toen haar bar afbrandde ging de manager er vandoor met de volle kassa

TaylorSwiftSancererre

Swiftonomics in de wijnkelder: Taylor Swift veroorzaakt run op Sancerre

Loading