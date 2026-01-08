Veroordeelden Mallorcazaak schikken met vriendin Heuvelman

Vijf jongemannen die veroordeeld zijn in de Mallorca-zaak voor geweld tegen Carlo Heuvelman hebben een schikking getroffen met zijn vriendin. Dat melden betrokken advocaten in een gezamenlijke verklaring. Hoeveel geld is betaald, is niet bekendgemaakt.

Het bedrag is inmiddels door de verdachten voldaan, staat in de verklaring. "Voor alle partijen is het prettig dat de rechtszaak daarmee feitelijk tot een einde is gekomen."

De 27-jarige Heuvelman kwam in de zomer van 2021 op het Spaanse eiland Mallorca om het leven door extreem uitgaansgeweld. De verdachten die in hoger beroep terechtstonden voor zijn dood, werden hiervan in maart 2024 vrijgesproken. Vijf verdachten werden wel veroordeeld voor andere geweldsfeiten.