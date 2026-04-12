Ierse politie ontruimt centrum Dublin na brandstofprotesten

Economie
door anp
zondag, 12 april 2026 om 11:26
DUBLIN (ANP/RTR) - De Ierse politie heeft zondag een einde gemaakt aan de protestactie met vrachtwagens en tractoren in hoofdstad Dublin na dagenlange demonstraties tegen de sterk gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Door die protesten werd het verkeer in delen van het centrum van Dublin geblokkeerd.
Sinds dinsdag zijn er protestacties in Ierland, waarbij onder meer brandstofdepots, wegen en een belangrijke raffinaderij werden geblokkeerd. Zaterdag werd de blokkade van de raffinaderij in Whitegate in het zuiden van Ierland, de enige raffinaderij van het land, al beëindigd en zondag zal ook een actie worden begonnen om de haven van Galway vrij te maken van een blokkade.
Door de blokkades zijn veel pompstations in Ierland zonder brandstof komen te zitten. De actievoerders eisen dat de Ierse regering meer doet tegen de hoge brandstofprijzen.
