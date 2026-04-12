Politie Rotterdam: man mishandelde buschauffeur twee keer

Samenleving
door Redactie
zondag, 12 april 2026 om 10:54
bijgewerkt om zondag, 12 april 2026 om 11:02
De man die afgelopen vrijdag op klaarlichte dag een buschauffeur mishandelde in Rotterdam, wordt ook gezocht voor het eerder mishandelen van dezelfde buschauffeur. De vorige mishandeling vond op zaterdag 7 maart plaats, meldt de politie zondag. Er is inmiddels beeld van de verdachte verspreid waar hij herkenbaar op staat.
De buschauffeur had op de bewuste 7 maart de man, die instapte bij de halte Abtsweg, verzocht uit te stappen toen zijn pas niet werkte. De verdachte werd agressief en gaf de buschauffeur een klap, legt de politie uit.
Afgelopen vrijdag stapte de man de bus in bij de halte Kleinpolderplein, waarop de buschauffeur hem herkende. Hij wilde dit doorgeven aan zijn collega's, maar hierop sloeg de man de buschauffeur meerdere keren.
De politie is op zoek naar getuigen van de mishandelingen.
POPULAIR NIEUWS

177753701_m

Mag je vliegticket duurder worden na boeken?

generated-image (2)

Mannen die hun benen laten breken voor een paar centimeter erbij

shutterstock_2722292205

IJzertekort is geen modekwaaltje maar een structureel vrouwenprobleem

248d21b6fb6aac4efcd4ec5f1103ef09,c81dff63

De vredesbesprekingen van Vance met de mullahs zijn mislukt

anp110426104 1

FT: onderhandelingen VS en Iran lopen vast op Straat van Hormuz

anp120426003 1

Astronauten na maanmissie: 'Aarde is reddingsboot in heelal'

Loading