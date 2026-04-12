Politie Rotterdam: man mishandelde buschauffeur twee keer

De man die afgelopen vrijdag op klaarlichte dag een buschauffeur mishandelde in Rotterdam, wordt ook gezocht voor het eerder mishandelen van dezelfde buschauffeur. De vorige mishandeling vond op zaterdag 7 maart plaats, meldt de politie zondag. Er is inmiddels beeld van de verdachte verspreid waar hij herkenbaar op staat.

De buschauffeur had op de bewuste 7 maart de man, die instapte bij de halte Abtsweg, verzocht uit te stappen toen zijn pas niet werkte. De verdachte werd agressief en gaf de buschauffeur een klap, legt de politie uit.

Afgelopen vrijdag stapte de man de bus in bij de halte Kleinpolderplein, waarop de buschauffeur hem herkende. Hij wilde dit doorgeven aan zijn collega's, maar hierop sloeg de man de buschauffeur meerdere keren.

De politie is op zoek naar getuigen van de mishandelingen.