Iran: het is de VS niet gelukt ons vertrouwen te winnen

TEHERAN (ANP/RTR) - Het is de Verenigde Staten niet gelukt het vertrouwen van Iran te winnen in de onderhandelingen in Islamabad dit weekend. Dat zegt parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf, die de 71-koppige Iraanse delegatie voorzit.

Volgens Ghalibaf zijn de Iraanse standpunten gecommuniceerd en is het nu aan de Amerikanen om te kiezen of zij bereid zijn het vertrouwen van Iran te winnen. Ook bedankte hij Pakistan voor het bemiddelen in de gesprekken.

De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Pakistan stokten in de nacht van zaterdag op zondag, nadat 21 uur was gesproken. Die gesprekken zouden ook in persoon hebben plaatsgevonden, een historische mijlpaal. De landen gaan al decennia bepaald niet vriendschappelijk met elkaar om, en spreken elkaar doorgaans via bemiddelende partijen.

Verder verloop

Onduidelijk is hoe de onderhandelingen verder zullen verlopen, en welke gevolgen het stuklopen van de gesprekken van dit weekend heeft op het fragiele staakt-het-vuren tussen de landen.

Eerder op de dag reageerde de voormalige Iraanse minister van Buitenlandse Zaken al op de onderhandelingen, Mohammad Javad Zarif. Die onderhandelde in 2015 al met de Amerikanen over de nucleaire ambities van Iran. De Amerikaanse president Donald Trump trok zich vervolgens in 2018 terug uit het akkoord dat uit die onderhandelingen volgde.

Op X schrijft Zarif dat de VS moet leren dat "je niet je wil kunt opleggen aan Iran". Maar, zo voegt hij eraan toe, "het is nog niet te laat om dat te leren - nóg niet". Zarif gaf begin april in het gezaghebbende ambtenarenblad Foreign Affairs al enkele richtlijnen hoe een duurzame vrede er wat hem betreft uit zou moeten zien.