Ierse premier praat in China over heffingen op EU-zuivel

BEIJING (ANP/RTR) - De Ierse premier Micheál Martin is in China voor gesprekken over de handelsbetrekkingen. Daarbij praat Martin ook over de importheffingen die China heeft opgelegd op zuivelproducten uit de Europese Unie.

Martin is vijf dagen in China. Hij had maandag al een ontmoeting met president Xi Jinping en dinsdag praat hij met premier Li Qiang. Martin noemde de gesprekken met Xi "warm en constructief". Daarbij werd dus gesproken over de voorlopige heffingen op bepaalde zuivelproducten uit de EU die China in december oplegde. Die heffingen treffen ook Ierland, net als het Nederlandse FrieslandCampina. Volgens Beijing ontvangt de Europese zuivelsector subsidies, waardoor de eigen zuivelindustrie schade oploopt.

Ierland is een belangrijke producent van zuivelproducten, met een jaarlijkse export van ongeveer 6 miljard euro. In 2024 zou de zuivelexport naar China door Ierland 385 miljoen euro waard zijn geweest.