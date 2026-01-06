ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nestlé roept babyvoeding terug in verschillende Europese landen

Economie
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 12:48
anp060126129 1
VEVEY (ANP/AFP/RTR) - Nestlé roept in verschillende Europese landen partijen babyvoeding terug, met name in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Italië en Zweden. Op zijn website meldt het voedingsbedrijf dat er een "kwaliteitsprobleem" is vastgesteld in een ingrediënt afkomstig van een van zijn belangrijkste leveranciers.
De grootschalige terugroepactie van Nestlé begon in december al op kleinere schaal. Toen riep Nestlé fase-1 babyvoeding onder de merknamen NAN, Nidina en Guigoz terug in meerdere Europese landen nadat op een productielijn in de fabriek in Nunspeet de bacterie Bacillus cereus werd aangetroffen. De besmetting kwam aan het licht tijdens een routinecontrole. In de producten zelf is de bacterie niet gevonden.
Maandag riep het bedrijf in Nederland al babyvoeding van Little Steps 1 en Alfamino terug. De terugroepactie is een voorzorgsmaatregel, aldus het bedrijf. Tot nu toe zijn er volgens Nestlé geen bevestigde ziektegevallen gemeld in verband met de teruggeroepen producten.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

256415692_m

“Schansspringers verdacht van ‘penisdoping’: hoe ver gaan ze voor een paar millimeter extra?”

7300269

"Ik ben hersenwetenschapper. Dit zijn vijf tekenen van cognitieve achteruitgang

Image-MEDIUM-2614814

Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideerd

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

Loading