Nestlé roept babyvoeding terug in verschillende Europese landen

VEVEY (ANP/AFP/RTR) - Nestlé roept in verschillende Europese landen partijen babyvoeding terug, met name in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Italië en Zweden. Op zijn website meldt het voedingsbedrijf dat er een "kwaliteitsprobleem" is vastgesteld in een ingrediënt afkomstig van een van zijn belangrijkste leveranciers.

De grootschalige terugroepactie van Nestlé begon in december al op kleinere schaal. Toen riep Nestlé fase-1 babyvoeding onder de merknamen NAN, Nidina en Guigoz terug in meerdere Europese landen nadat op een productielijn in de fabriek in Nunspeet de bacterie Bacillus cereus werd aangetroffen. De besmetting kwam aan het licht tijdens een routinecontrole. In de producten zelf is de bacterie niet gevonden.

Maandag riep het bedrijf in Nederland al babyvoeding van Little Steps 1 en Alfamino terug. De terugroepactie is een voorzorgsmaatregel, aldus het bedrijf. Tot nu toe zijn er volgens Nestlé geen bevestigde ziektegevallen gemeld in verband met de teruggeroepen producten.