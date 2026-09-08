Ierse waakhond onderzoekt X om zorgen over leeftijdscontroles

DUBLIN (ANP) - De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar X vanwege zorgen dat het socialemediaplatform de regels voor leeftijdsgrenzen en ouderlijk toezicht heeft overtreden. De toezichthouder kijkt onder meer of X doeltreffende maatregelen heeft genomen om de leeftijd te controleren, zodat video's die voor volwassenen bedoeld zijn, in de regel niet door kinderen kunnen worden bekeken.

Volgens de wetgeving is leeftijdsverificatie op X verplicht om ervoor te zorgen dat kinderen geen video's zien met pornografie, extreem of grof geweld of wreedheden. De waakhond meldt dat er zorgen zijn dat de door X ingestelde systemen voor ouderlijk toezicht mogelijk niet effectief zijn, geen minimumeisen hebben en moeilijk te vinden zijn, wat wel vereist is.

Steeds meer landen komen met maatregelen om het gebruik van sociale media door kinderen te verminderen. Australië voerde vorig jaar als eerste land ter wereld een verbod in. Een aantal landen, waaronder Nederland, overweegt dat.