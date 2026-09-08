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Explosies gehoord op Iraans eiland Kharg

Samenleving
door anp
dinsdag, 08 september 2026 om 22:01
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TEHERAN (ANP/AFP) - Op het Iraanse eiland Kharg, in de Perzische Golf, zijn explosies gehoord. Volgens Iraanse staatsmedia is een olietanker vlak bij het eiland geraakt door een Amerikaanse raket.
Kharg is van groot belang voor de Iraanse olie-export en is eerder dit jaar ook aangevallen door de Verenigde Staten. Toen werden militaire doelen bestookt en werden alle oliefaciliteiten juist gemeden.
De Amerikanen hebben dinsdag nog niet bevestigd een aanval te hebben uitgevoerd. Iran waarschuwde vlak voor de berichten over explosies dat iedere aanval op Iraanse olietankers beantwoord zal worden met beschietingen op Amerikaanse militaire bases in de regio.
Ook in de havenstad Jask op het vasteland zijn volgens Iraanse media ontploffingen te horen. Die stad ligt dicht bij de Straat van Hormuz, waar ook regelmatig schepen worden aangevallen. Iran en de VS hebben elkaar blokkades opgelegd voor de scheepvaart in de belangrijke zeestraat.
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