Ierse waakhond start onderzoek naar Grok om uitkleedfunctie

DUBLIN (ANP/RTR/AFP) - De Ierse waakhond voor gegevensbescherming is dinsdag een onderzoek gestart naar X vanwege het genereren van seksueel getinte afbeeldingen, waaronder het laten uitkleden van mensen op foto's, door Grok, het AI-product van Elon Musk. Het onderzoek is de nieuwste stap in een internationale tegenreactie tegen Grok.

Het zal "de vermeende creatie en publicatie op X onderzoeken van potentieel schadelijke, niet-consensuele intieme of geseksualiseerde beelden waarbij Europeanen betrokken zijn, waaronder kinderen", die met behulp van Grok zijn gegenereerd, aldus de Ierse Data Protection Commission (DPC).

De DPC is de leidende Europese toezichthouder voor X omdat het Europese hoofdkwartier in Ierland gevestigd is.

Meerdere landen hebben onderzoeken naar Grok aangekondigd, de chatbot beperkingen opgelegd of zelfs volledig geblokkeerd vanwege de uitkleedfunctie.