Blaricum nu gemeente met duurste woningen

De duurste woningen stonden afgelopen jaar gemiddeld gezien in Blaricum. Daarmee neemt de Noord-Hollandse gemeente de eerste plek over van het naastgelegen Laren. In het Gooise Blaricum kostte een huis vorig jaar gemiddeld ruim 1,1 miljoen euro, Laren zakte naar de derde plek met een gemiddelde verkoopsom van bijna 978.000 euro. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

Blaricum en Bloemendaal zijn de enige twee gemeenten met een gemiddelde woningprijs van boven de 1 miljoen euro. In Blaricum lag die in 2024 nog net onder een miljoen euro, terwijl dit in Bloemendaal al vijf jaar lang boven de 1 miljoen euro is.

De goedkoopste huizen staan in Kerkrade, met een gemiddelde verkoopsom van ruim 270.000 euro. In totaal werd in vijf gemeenten gemiddeld minder dan 300.000 euro voor een koophuis betaald. Een jaar eerder waren dat nog elf gemeenten. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste koophuizen is in 2025 groter geworden. In 2025 was dit verschil 835.000 euro, een jaar eerder 797.000 euro.

Een koophuis kostte vorig jaar gemiddeld 480.000 euro. Dat is bijna 29.000 euro meer dan een jaar eerder. In bijna alle gemeenten zijn koophuizen duurder geworden; slechts in 19 van de 342 gemeenten kostte een huis minder dan een jaar eerder.