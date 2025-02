Iets meer Oekraïense vluchtelingen zijn gaan werken in Nederland

DEN HAAG (ANP) - Iets meer Oekraïense vluchtelingen zijn afgelopen jaar gaan werken in Nederland. Op 1 november had 59 procent van de ruim 92.000 naar ons land gevluchte Oekraïners een baan in loondienst, tegenover 55 procent een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Van de Oekraïners van 25 tot 45 jaar werkte het grootste gedeelte, meer dan 60 procent. Onder 15- tot 25-jarigen was dat met zo'n 50 procent het minst. Mannen en vrouwen werkten even vaak.

Oekraïners waren het vaakst werkzaam als uitzendkracht (38 procent), oproepkracht (24 procent) of op basis van een ander tijdelijk dienstverband (29 procent). Zij vielen dan ook het vaakst onder de sector zakelijke dienstverlening, omdat daar de hele uitzendbranche bij hoort. Ook in de sector handel, vervoer en horeca werkten veel Oekraïners. Het afgelopen jaar steeg het aantal mensen uit het Oost-Europese land met een vast contract hier van 5 naar 9 procent.

Nederland besloot na de Russische inval in Oekraïne dat gevluchte inwoners uit dat land geen vergunning nodig hebben om hier te mogen werken. Veel mensen uit andere niet-EU-landen moeten die wel hebben.