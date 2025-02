Beyoncé wint Grammy voor Album of the Year

LOS ANGELES (ANP) - Beyoncé heeft voor het eerst in haar carrière de Grammy voor Album of the Year gewonnen. De zangeres, die sinds een aantal jaren al de artiest met de meeste Grammy's is, kreeg de belangrijkste prijs van de avond voor haar countryalbum COWBOY CARTER.

De winst van Beyoncé komt een jaar nadat echtgenoot Jay-Z tijdens de Grammy-ceremonie van 2024 nog publiekelijk aankaartte dat zijn vrouw nog nooit de prijs voor Album of the Year had gewonnen. "Dat klopt niet. Denk daar maar eens over na. De meeste Grammy's en nog nooit beste album", zei hij destijds.

Beyoncé maakte vier keer eerder kans in deze categorie, maar werd telkens verslagen. Ze is verder pas de vierde zwarte vrouw die de prijs wint. Natalie Cole, Whitney Houston en Lauryn Hill gingen haar voor, allemaal in de jaren negentig.