Iets minder bloemen via veiling verhandeld voor Moederdag

AALSMEER (ANP) - Bloemen lijken in aanloop naar Moederdag iets minder populair te zijn dit jaar, maar nog steeds wel een geliefd cadeau. Dat blijkt uit cijfers van veilingbedrijf Royal FloraHolland.

Volgens het bedrijf zijn deze week tot en met woensdag 154 miljoen bloemen verhandeld, 1 miljoen minder dan vorig jaar rond deze tijd. De roos is met 44 miljoen stuks opnieuw veruit het populairst.

Bram Rijkers, operationeel directeur van branchevereniging voor bloemisten VBW, ziet dat de ondernemers in Nederland nog wel volop bloemen hebben ingekocht en stelt, net als Royal FloraHolland, dat ze nog altijd cadeau nummer één zijn rond Moederdag. "De bloemisten hebben veel ingekocht, ook omdat het een relatief warm voorjaar was en er veel aanbod is. Wij zien geen terughoudendheid daarin."

Daarmee lijkt Moederdag niet het moment om te bezuinigen, ondanks dat het consumentenvertrouwen deze maand fors afnam. "Definitieve cijfers hebben we natuurlijk nog niet, maar de voortekenen zijn goed", aldus Rijkers.