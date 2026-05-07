FIFA verbreekt samenwerking met Panini voor WK-stickerboek

MODENA (ANP/BELGA) - FIFA en het Italiaanse sportplaatjesbedrijf Panini gaan na ruim zestig jaar hun samenwerking voor het WK-stickerboek verbreken. De wereldvoetbalbond maakte donderdag bekend vanaf 2031 samen te werken met het Amerikaanse Fanatics.

Sinds het WK voetbal van 1970 in Mexico geeft Panini een stickerboek uit waarin plaatjes van de spelers van de verschillende landen kunnen worden geplakt. Maandag presenteerde het Italiaanse bedrijf nog het stickerboek voor het WK van deze zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Na het WK van 2030 zal Fanatics mede via dochterbedrijf Topps het stickerboek, de bijbehorende plaatjes en andere verzamelobjecten uitgeven. Het Amerikaanse bedrijf verkoopt onder meer merchandise van Amerikaanse sporten als honkbal en basketbal en ook voor het komende WK voetbal zijn shirts te koop op de website. Via sportkaartenbedrijf Topps geeft Fanatics nu ook al plaatjes uit van sporters. Fanatics en FIFA werken al langer samen.