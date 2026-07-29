IMCD winnaar na cijfers, chipbedrijven verder omlaag in AEX

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een kleine winst de handel uitgegaan. Bij de bedrijven was chemicaliëndistributeur IMCD koploper dankzij goed ontvangen cijfers. De chipfondsen gingen echter opnieuw omlaag, ondanks sterke resultaten van chiptoeleverancier ASMI. Daarmee zette de chipsector de zware neergang van deze week door vanwege zorgen bij beleggers over onder meer toenemende concurrentie uit China.

De AEX sloot licht hoger op 1093,10 punten. IMCD ging meer dan 5 procent omhoog. Topman Marcus Jordan sprak van een positief halfjaar voor de onderneming. ASMI bungelde onderaan met een verlies van bijna 5 procent. Het bedrijf boekte in het tweede kwartaal een omzet van meer dan 1 miljard euro en verwacht voor het lopende kwartaal een verdere toename. Branchegenoot Besi daalde ruim 4 procent en ASML werd bijna 2 procent goedkoper.