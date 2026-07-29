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Wielrenner Van Aert wint bij rentree in Ronde van Denemarken

Sport
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 18:19
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AALBORG (ANP) - Wielrenner Wout van Aert heeft bij zijn rentree na blessureleed meteen de eerste etappe van de Ronde van Denemarken op zijn naam geschreven. De 31-jarige Belg van Visma - Lease a Bike was na een rit over een kleine 198 kilometer met start en finish in Aalborg de snelste van een kleine groep.
De Slowaak Lukáš Kubiš kwam als tweede over de streep, voor de Deen Henrik Pedersen. Van Aert sloot met nog 2,5 kilometer te gaan aan bij een late vlucht met onder anderen zijn Franse ploeggenoot Christophe Laporte. Hij won daarna redelijk eenvoudig de sprint.
Van Aert, de eindwinnaar in Denemarken in 2018, ontbrak in de Tour de France vanwege een ontsteking in zijn elleboog. Laporte keerde eveneens na fysieke problemen terug in het peloton.
De Ronde van Denemarken duurt tot en met zondag. Vorig jaar pakte de Deen Mads Pedersen de eindzege. De winnaar van het puntenklassement in de Tour de France ontbreekt dit keer.
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