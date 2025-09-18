IMF draagt stafchef minister Bessent voor op hoge positie

WASHINGTON (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft Dan Katz, een hooggeplaatste functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën, voorgedragen voor de op een na hoogste positie bij het internationale instituut voor financiële stabiliteit. De benoeming van Katz als eerste plaatsvervangend directeur-generaal moet nog worden goedgekeurd door de bestuursraad van het IMF.

In een toelichting op de voordracht omschrijft het IMF Katz als "belangrijkste adviseur" van minister Bessent op een breed scala aan binnenlandse en internationale kwesties. De keuze voor Katz volgt op het vertrek van Gita Gopinath, die het IMF eind augustus verliet om weer te gaan doceren aan de Harvard-universiteit.

De Verenigde Staten zijn de grootste aandeelhouder van het IMF, dat landen met noodfinanciering bijstaat als ze dreigen te bezwijken onder betalingsproblemen.

Kritiek Bessent

IMF-topvrouw Kristalina Georgieva stelt in een toelichting op haar keuze voor Katz dat hij gelooft in de "belangrijke rol die het Fonds speelt bij het helpen van onze lidstaten om economische en financiële stabiliteit te waarborgen in een tijd van aanzienlijke veranderingen in de wereldeconomie".

Katz' huidige baas Bessent bekritiseerde het IMF eerder dit jaar. Hij zei dat het fonds te veel aandacht besteedt aan projecten rond klimaatverandering, genderkwesties en maatschappelijke problemen.