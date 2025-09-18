WK korfbal in 2027 in Nederland

ARNHEM (ANP) - Het wereldkampioenschap korfbal wordt in 2027 voor de vierde keer in Nederland gehouden. Dat meldt korfbalbond KNKV, die het toernooi organiseert in samenwerking met TIG Sports.

Het WK, waarbij uiteraard ook de internationale bond IKF nauw betrokken is, heeft plaats van 14 tot en met 24 oktober 2027. De halve finales en de finale worden gespeeld in Rotterdam, meldt de KNKV. De poulefase wordt afgewerkt in vier regio's op maximaal acht locaties verspreid door Nederland, gevolgd door een tussenfase in één of twee steden. De bond is in gesprek met steden die duels willen hebben.

De organisatie ziet het WK als een unieke kans om korfbal onder de aandacht te brengen in het jaar dat de sport 125 jaar bestaat. Het toernooi wordt gekoppeld aan een breed maatschappelijk programma met het motto: Better Together.

Kleinschalig

In 1978 en 1987 was het WK in Nederland nog kleinschalig. In 2003 namen er voor het eerst zestien teams deel.

"Korfbal is een sport in beweging en het WK 2027 is een unieke kans om als sport de volgende stap te zetten", zegt KNKV-directeur Kees Verhoeven in een persbericht. "Sportief, maar ook op bestuurlijk gebied en rondom ledengroei en zichtbaarheid. Spelers, coaches en vrijwilligers krijgen tijdens het WK de kans om zich verder te ontwikkelen. Zo bouwen we samen aan de toekomst van onze groeiende sport."