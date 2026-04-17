Judoka Van Lieshout verrast zichzelf met snelle EK-zege

TBILISI (ANP) - Judoka Joanne van Lieshout had niet verwacht dat haar EK-finale binnen een minuut voorbij zou zijn. Dat zei de 23-jarige judoka na haar eerste Europese titel in het Georgische Tbilisi. Ze besliste de wedstrijd tegen de Franse Manon Deketer binnen een minuut met ippon dankzij een sterke houdgreep.

"Ik was voorbereid op een lange uitputtingsslag", zei een trotse Van Lieshout. "Ik heb vaker tegen haar gestaan. Dat waren altijd fysiek zware potjes. Dan was het vooral rustig blijven en op het juiste moment toeslaan.

"Toen ze vastlag, wist ik: dit ga ik niet meer loslaten", vertelde de wereldkampioene van 2024 over het moment dat ze toesloeg en de Française al enkele seconden vast had.

Grand Slam

Van Lieshout kijkt tevreden terug op de afgelopen week en voelt zich elk toernooi een stukje beter worden. "Ik ben superblij met hoe het vandaag is gegaan en heb zin in de toekomst."

Na een paar dagen "ertussenuit" staat ze over drie weken in Kazachstan voor de Grand Slam. Die vindt plaats van 8 tot en met 10 mei in Astana.