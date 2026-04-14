IMF: oorlog Midden-Oosten bedreigt ook financiële stabiliteit

WASHINGTON (ANP) - De oorlog in het Midden-Oosten kan ook voor een schok op de financiële markten zorgen en zo de financiële stabiliteit in de wereld in gevaar brengen. Daarvoor waarschuwt econoom Tobias Adrian van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag bij de presentatie van een nieuw rapport.

"Tot nu toe hebben de markten de schok met een zekere veerkracht opgevangen", constateert hij. "Toch moet deze veerkracht niet voor lief worden genomen", voegt hij toe.

De wereldwijde markten reageerden snel na de eerste aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran. De aandelenmarkten lieten stevige verliezen zien, het rendement op staatsobligaties steeg en de volatiliteit nam toe in alle beleggingscategorieën. Daarbij was sprake van een flinke toename van de olie- en gasprijzen.

Gevolgen voor de inflatie

"Belangrijk is dat deze aanpassing redelijk ordelijk verliep, zonder tekenen van acute liquiditeitsstress of financieringsproblemen bij financiële instellingen en beleggers", zegt Adrian.

Volgens hem is er echter nog sprake van grote onzekerheid over wat de gevolgen voor de inflatie zijn. Dit onderstreept volgens hem de lastige situatie waarmee centrale banken zich geconfronteerd zien. Wanneer komt bijvoorbeeld het moment dat zij hun rentes moeten verhogen om de inflatie te drukken?

Kwetsbaarheden

Adrian stipt verder aan dat er ook nog allemaal kwetsbaarheden in het systeem zitten, die in een periode als nu zomaar een groter probleem kunnen worden. Zo kampen veel landen met hoge overheidsschulden en beperkte begrotingsruimte. Vooral in armere landen speelt dit. Dit verkleint ook de mogelijkheden van die landen om de economische klap van de oorlog op te vangen.

Ook is er de laatste jaren veel meer financiering via zogenoemde schaduwbanken. Dit zijn bijvoorbeeld beleggingsfondsen. De regels voor deze partijen zijn vaak niet zo streng als voor banken, maar als zo'n schaduwbank in problemen komt, kan dit ook de echte banken raken.

Adrian benadrukt dat de belangrijkste risico's voor de financiële stabiliteit niet liggen in de schok zelf, maar in wat hij noemt de "versterkingskanalen die marktvolatiliteit en koersdalingen kunnen omzetten in acutere stress". Volgens Adrian heeft dit belangrijke implicaties voor bijvoorbeeld overheden. Hij onderstreept dat ze niet de volgende crisis moeten afwachten, maar ervoor moeten zorgen "dat kwetsbaarheden worden weggenomen en het systeem in staat blijft stress op te vangen zonder deze te versterken".