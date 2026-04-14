Dit kun je morgen al doen bij schommelende hormonen

gezondheid
door Désirée du Roy
dinsdag, 14 april 2026 om 16:11
Opvliegers, nachtelijk zweten, minder slapen en ineens wéér die stemmingsdip: voor veel vrouwen tussen de 45 en 60 voelt de overgang alsof hun lijf op eigen houtje een nieuwe route kiest. De oorzaak: je eierstokken produceren steeds minder oestrogeen en progesteron, waardoor de hormoonspiegel jaren lang kan schommelen.
Die schommelingen zijn op zich normaal, maar de klachten kunnen je werk, relatie en zelfvertrouwen flink onder druk zetten. Toch ben je niet overgeleverd aan je hormonen. Artsen benadrukken dat leefstijl een veel grotere rol speelt dan we lang dachten. Elke dag minstens een half uur stevig bewegen, niet roken, weinig alcohol en een gezond gewicht verlagen niet alleen de kans op hart‑ en vaatziekten, maar temperen óók opvliegers en slaapproblemen. Een stabiele bloedsuikerspiegel – dus minder snelle suikers en ultrabewerkt eten – helpt tegen energiedips en stemmingswisselingen.
Zijn je klachten echt heftig, dan is het geen kwestie van “even doorbijten”. De nieuwste richtlijnen geven hormoonsuppletietherapie (HST) weer meer ruimte, mits je binnen tien jaar na je laatste menstruatie begint en het gebruik meestal onder de vijf jaar blijft. Voor veel vrouwen verdwijnen opvliegers, nachtzweten en slaapproblemen daardoor grotendeels. Lokale oestrogeencrèmes of -tabletten kunnen bovendien specifiek vaginale droogheid en pijn bij vrijen aanpakken.
Belangrijkste boodschap: de overgang is geen ziekte, maar je hóeft er ook niet stilzwijgend onder te lijden. Blijf niet te lang doorlopen en leg je klachten op tijd op tafel bij je huisarts of een overgangsconsulent.

Dit kun je morgen al doen

Dit kun je morgen al doen bij schommelende hormonen
  1. Beweeg elke dag minimaal 30 minuten. Kies iets haalbaars: stevig wandelen, fietsen of yoga. Beweging vermindert opvliegers, helpt tegen somberheid en ondersteunt gewicht en botten.
  2. Schrap vandaag één vaste suiker‑ of snackmoment. Vervang koek, snoep of frisdrank door noten, fruit of yoghurt. Een stabielere bloedsuiker geeft minder energiedips en stemmingswisselingen.
  3. Plan één echt rustblok per dag: tien minuten lezen, ademhalingsoefening of gewoon niets doen. Minder stress betekent vaak minder opvliegers én een betere nachtrust.
  4. Houd een week klachten + gewoontes bij. Noteer opvliegers, slaap, eten, alcohol, stress. Met zo’n dagboek kun je bij de huisarts sneller gerichte keuzes maken over leefstijl óf eventuele behandeling.

