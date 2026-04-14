Spaanse rechtbank doet geen onderzoek naar bekende deepfakezaak

door anp
dinsdag, 14 april 2026 om 16:19
PALMA (ANP/AFP) - Een Spaanse rechtbank zegt geen onderzoek te kunnen doen naar de deepfakezaak van de Duitse tv-presentatrice Collien Fernandes. Zij had een aanklacht ingediend tegen haar ex, tv-ster Christian Ulmen, voor het jarenlang heimelijk verspreiden van gemanipuleerde naaktfoto's en -video's van haar.
In Duitsland is het maken van pornografische deepfakes niet illegaal. Fernandes week uit naar Spanje, waar het koppel ooit woonde, in de hoop dat haar ex-man daar wel vervolgd zou kunnen worden. De zaak leidde tot demonstraties in Duitsland en was ook nieuws in het buitenland. Een rechtbank op Mallorca stelt nu dat de deepfakezaak buiten haar bevoegdheid valt.
Fernandes beschuldigt Ulmen er onder meer van beelden te hebben gemaakt met AI en deze via sociale media te hebben verspreid. Hij zou zich daarbij als Fernandes hebben voorgedaan. In 2024 kwam ze met een documentaire over het online seksueel misbruik. De twee waren toen nog getrouwd. Ulmen ontkent de beschuldigingen.
