IMF: te vroeg om impact oorlog op wereldeconomie te schatten

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Het is nog te vroeg om een goede inschatting te geven van de impact van de oorlog in het Midden-Oosten op de economie van de regio en de gehele wereld. Dat meldt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het conflict heeft volgens het fonds al wel geleid tot verstoringen bij de handel en economische activiteit. Ook zijn de energieprijzen hard gestegen en is er onrust op de financiële markten

Het IMF zegt de ontwikkelingen in de regio scherp te volgen. Maar volgens het instituut zal de uiteindelijke impact vooral afhangen van hoelang en uitgebreid de oorlog in het Midden-Oosten door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en de Iraanse vergeldingsacties gaat duren.

Het fonds uit Washington wil in april met zijn economische jaarprognoses met meer gedetailleerde inschattingen komen over de gevolgen van de oorlog.