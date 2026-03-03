Ouders in zedenzaak 'voorzichtig blij', maar vrezen hoger beroep

ROTTERDAM (ANP) - Ouders van slachtoffers in de Barendrechtse zedenzaak zijn blij met de straf die de rechtbank Mels van B. (46) dinsdag oplegde. Van B. kreeg naast tbs met dwangverpleging ook een celstraf, die vier jaar hoger was dan de veertien jaar die het Openbaar Ministerie had geëist. Door de hogere straf vrezen de ouders wel dat Van B. in hoger beroep gaat. "Daar zit niemand op te wachten", zei een woordvoerder van Namens de Familie. "Deze zaak was slopend. Het was een loodzwaar traject."

"Ik had gedacht dat de straf iets lager zou zijn", reageerde een van de ouders na de uitspraak. Ze was blij dat de rechtbank een hogere straf oplegde, maar ziet op tegen een eventueel hoger beroep. "Voor nu ben ik voorzichtig blij."

De rechtbank stelde in de uitspraak dat Van B. constant zijn belangen boven die van de slachtoffers heeft gesteld. "Vooral deze woorden van de rechtbank vielen goed bij de ouders", aldus de woordvoerder.

Toen de rechtbank het vonnis uitsprak, klonk gejuich op de publieke tribune. Mensen vielen elkaar in de armen.