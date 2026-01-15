Dijksma: huisdieren ophalen als het veilig kan

UTRECHT (ANP) - Burgemeester Sharon Dijksma begrijpt dat er onder de getroffen omwonenden van de explosie in Utrecht veel zorgen zijn over hun huisdieren. De gemeente probeert in kaart te brengen waar dieren thuis waren op het moment van de explosie, laat ze weten tijdens een persmoment.

Bij bewoners in de opvang in hotel Karel V wordt het aantal huisdieren geïnventariseerd dat mogelijk nog in de woningen verblijft. "Ik begrijp heel goed dat je daar heel veel zorgen over hebt", aldus Dijksma. In de buurt van het hotel staan ook twee dierenambulances.

Volgens de burgemeester probeert de gemeente zo snel mogelijk antwoord te geven op hulpvragen van bewoners, bijvoorbeeld of een huisdier kan worden opgehaald. "Mijn stelling is: alles wat veilig kan, gaan we faciliteren, maar het moet wel veilig."