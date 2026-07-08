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Rotterdam bereidt zich voor op WK-duel Frankrijk-Marokko

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 15:01
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ROTTERDAM (ANP) - De gemeente Rotterdam bereidt zich voor op de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko van donderdag. "We hopen dat het een voetbalfeest wordt en staan in nauw contact met politie, gemeenschappen en buurtvaders", aldus een woordvoerder.
In de vier grote steden van Nederland zijn de voorbereidingen voor de WK-wedstrijd in volle gang. Zo zijn in Amsterdam politie, straatcoaches en buurtvaders aanwezig om toe te zien op een feestelijk verloop. De gemeente Utrecht zegt dat inwoners sportieve successen samen moeten kunnen vieren. "Daarom evalueren we de gebeurtenissen van afgelopen zaterdag en passen we onze werkwijze daarop aan." Den Haag wilde dinsdagmiddag niet zeggen welke maatregelen worden genomen.
In Rotterdam zijn speciale verkeersmaatregelen genomen en worden calamiteitenroutes vrijgehouden. De boodschap van de gemeente is dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. "Ergens moet de rust in de stad terugkeren. Er zijn ook mensen die de volgende dag moeten werken."
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