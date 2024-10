IMF'er Hilbers uit zorgen over gebrekkige aandacht voor klimaat

WASHINGTON (ANP) - Het klimaat dreigt een beetje naar de achtergrond te raken, te midden van de vele problemen en risico's die momenteel spelen in de wereld. Die indruk heeft Paul Hilbers, die binnen het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de klimaatcoalitie voorzit. Hij hoopt dat de klimaattop COP29 volgende maand in Azerbeidzjan het onderwerp weer goed op de kaart kan zetten.

"Ik zie gewoon dat het een beetje aan het dalen is op de lijst met prioriteiten en minder belangrijk wordt op de internationale politieke agenda, en dat vind ik zorgwekkend", stelt Hilbers in gesprek met het ANP. De Nederlandse bewindvoerder bij het IMF maakte afgelopen jaren menig internationaal topoverleg van dichtbij mee. "Er zijn heel veel dingen die momenteel spelen, we praten al een tijd over conflicten, over handel, over inflatie", zegt hij. "Allemaal grote onderwerpen. En dan heb je nog het klimaat."

Tijdens de jaarvergaderingen van het IMF en de Wereldbank, die deze week worden gehouden in Washington, wordt wel vaak gerefereerd aan het klimaat. Maar het zijn andere onderwerpen die de meeste aandacht opeisen.

Grote bedreiging

Hilbers moet bekennen dat de aandacht voor het klimaat in de internationale politiek moeilijk te meten is. "Het is misschien ook meer dat de aandacht op hetzelfde niveau blijft. Maar dat is eigenlijk te weinig, want hier moet meer aandacht voor komen."

Tijdens de vorige grote klimaattop, vorig jaar in Dubai, noemde Hilbers de klimaatverandering nog een grote bedreiging voor de planeet. Gebeurt er niets dan dreigt de opwarming van de aarde eind deze eeuw naar de 3 graden Celsius te gaan, aldus de IMF-bestuurder. Dan vreest hij grote economische consequenties.

'Opgaande lijn'

Wat er precies te verwachten valt van de COP29 durft Hilbers niet te zeggen. "Als je alle klimaattoppen van de laatste jaren achterelkaar zet, dan zit er wel ontwikkeling in. Je ziet er wel meer afspraken komen, over belastingen, subsidies, over steun voor landen met klimaatproblemen. Dus er zit zeker wel een opgaande lijn in, maar het gaat niet heel hard."

Zelf gaat de inmiddels 68-jarige Hilbers niet naar de nieuwe klimaattop. Dat komt doordat hij eind deze maand met pensioen gaat. Met ingang van november vertegenwoordigt Marnix van Rij Nederland in het bestuur van het IMF. Hij was van 2022 tot eerder dit jaar staatssecretaris van Financiën in het laatste kabinet-Rutte.