Verdachte beschieting campagnekantoor beschuldigd van terrorisme

De verdachte die is aangehouden voor de beschietingen van een campagnekantoor van de Democraten in Tempe in de zuidelijke Amerikaanse staat Arizona wordt aangeklaagd voor terrorisme. Dat meldt de krant The Arizona Republic.

In zijn woning werden zeker 120 vuurwapens gevonden.

De beschietingen begonnen op 16 september. Bij de derde keer, op 9 oktober, zag de politie op camerabeelden een grijze SUV. Via verschillende tips achterhaalde de politie de naam van de verdachte.

De politie begon hem te volgen en zag hoe hij bordjes ophing in de stad met teksten die zich tegen de Democraten en tegen presidentskandidate Kamala Harris richtten. Achter sommige bordjes hing hij ook zakjes met wit poeder, maar dat bleek onschuldig bakpoeder te zijn. Justitie neemt dit niettemin hoog op, omdat het was bedoeld om angst te zaaien. Afgelopen dinsdag werd hij aangehouden.