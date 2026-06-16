Import Nederland uit Golfregio daalt met meer dan de helft

DEN HAAG (ANP) - Door de sluiting van de Straat van Hormuz was de invoerwaarde van goederen die Nederland uit zeven Golfstaten importeerde in april lager. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De straat werd gesloten als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. De handel nam daardoor met 55 procent af ten opzichte van het maandgemiddelde van 2025.

Vorig jaar voerde Nederland voor gemiddeld 642 miljoen euro per maand aan goederen uit de Golfregio in, afgelopen april was dit 293 miljoen euro. Het grootste deel van deze import bestond uit minerale brandstoffen, zoals ruwe aardolie en voertuigbrandstoffen. De handel met de Golfstaten viel niet volledig stil, doordat veel handel al onderweg was voordat de zeestraat sloot. In vergelijking met maart daalde de import in april met bijna tweederde.

Nederland importeert goederen uit zeven landen in de Golfregio: Bahrein, Irak, Iran, Koeweit, Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Van deze landen werd Irak het hardst geraakt door de gevolgen van de oorlog. De import vanuit dit land nam in april met bijna 220 miljoen euro af ten opzichte van het maandgemiddelde van 2025. Ook uit de VAE (-48 procent) en Saudi-Arabië (-75 procent) haalde Nederland minder goederen. Nederland importeerde volgens het CBS in 2025 al niet veel uit Iran, maar de import daalde in april met 76 procent.

Vredesdeal

De import vanuit Qatar steeg juist. Dat komt volgens Marjolijn Jaarsma, econoom van het CBS, door de verhoogde invoerwaarde van Qatarese goederen. In andere landen stegen prijzen ook, maar het statistiekbureau heeft niet paraat hoe het invoervolume en de invoerwaarde tegen elkaar opwogen afgelopen april.

De oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël tegen Iran begon eind februari dit jaar. De VS vielen samen met Israël meerdere doelen aan in Iran, waarbij Opperste Leider Ali Khamenei om het leven kwam. Iran reageerde met tegenaanvallen op Israël en verschillende Golfstaten en sloot medio maart de Straat van Hormuz. Hierdoor raakte de handel in olie en andere goederen vanuit de Golfstaten flink verstoord. Begin april werden de landen het eens over een staakt-het-vuren, maar de zeestraat bleef gesloten.

Volgens bemiddelaar Pakistan zijn de VS en Iran het inmiddels eens over een vredesdeal. Deze wordt naar verluidt aankomende vrijdag getekend, waarna volgens president Trump ook de Straat van Hormuz weer opent.