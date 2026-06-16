Gommers: ‘Mensen alleen laten sterven, dat mag nooit meer gebeuren’

Ic-arts Diederik Gommers heeft in de parlementaire enquêtecommissie Corona erkend dat het een fout was dat tijdens de coronapandemie familieleden soms geen afscheid mochten nemen van hun stervende naasten. “We hebben mensen alleen dood laten gaan op de intensive care. Dat moeten we echt nooit meer doen”, zei hij zichtbaar geëmotioneerd.

Vervolgtekst Gommers, destijds voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en lid van het Outbreak Management Team, sprak tijdens zijn verhoor uitgebreid over ic-capaciteit, maatregelen en besmettingscijfers. Pas toen de commissie inging op patiënten die in volledige isolatie stierven, brak zijn stem en noemde hij dat “het grootste drama” van de pandemie.

Niet alleen op de intensive care, maar ook in verpleeghuizen stierven patiënten zonder dat familie nog bij hen mocht zijn, doordat bezoekregelingen soms van de ene op de andere dag werden geschrapt. Volgens Gommers moet bij toekomstige virusuitbraken worden voorkomen dat zulke ingrijpende beperkingen van menselijk contact nog eens worden opgelegd.