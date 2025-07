Importheffingen VS kosten autoconcern Stellantis 1,5 miljard euro

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Stellantis, het autoconcern achter merken als Citroën, Fiat, Peugeot, Jeep en Opel, verwacht dat de kosten van de Amerikaanse importheffingen dit jaar ongeveer 1,5 miljard euro zullen bedragen. Het grootste deel van deze kosten, ongeveer 1,2 miljard euro, wordt voorzien in de tweede jaarhelft. In de eerste zes maanden van 2025 hadden de heffingen al een negatieve impact van 300 miljoen euro.

De autofabrikant, waarvan het hoofdkantoor in Nederland staat, bevestigde in de eerste helft van het jaar een nettoverlies van 2,3 miljard euro te hebben geleden. Dat is onder meer te wijten aan dalende verkoopcijfers en de impact van Amerikaanse importheffingen.

Eerder deze maand kwam Stellantis al met voorlopige halfjaarcijfers en waarschuwde het bedrijf voor het miljardenverlies. Financieel directeur Doug Ostermann gaf daarbij al aan dat de impact van de heffingen in de tweede helft waarschijnlijk "aanzienlijk" groter zal zijn.