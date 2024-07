In deze acht landen is het leven het duurst

Hoewel het leven in Zwitserland ongeveer een kwart goedkoper is dan in New York City volgens de Cost of Living Plus Rent Index (COLPRI) van Numbeo, staat de Alpenstaat nog steeds bovenaan de lijst van duurste landen om in te wonen.

Zoals de grafiek laat zien, is het niet de enige plaats op het Europese continent waar het leven prijzig is. Met IJsland en Ierland erbij liggen drie van de acht duurste landen in Europa. Ook de VS staan sinds 2022 in de top 10.

Er zijn echter grote verschillen in de twee afzonderlijke indexen die de COLPRI vormen. Als het puur gaat om kosten van levensonderhoud zonder rekening te houden met de huur, scoort Zwitserland slecht met 101 punten - hoger dan de 100 punten voor New York City. IJsland en Ierland scoren ook hoger met tussen de 64 en 83 punten voor de kosten van levensonderhoud zonder huur, terwijl een appartement veel goedkoper is in Ierland vergeleken met New York. Hong Kong en Singapore - op de 2e en 3e plaats voor algemene kosten van levensonderhoud - staan echter bovenaan in de huurindex met bijna 77 en 71 punten, waardoor ze enkele van de duurste staten ter wereld zijn.

De Cost of Living-index werkt met een zo goed mogelijke schatting van de gemiddelde uitgaven van een gezin met vier personen, variërend van kleding, voedsel en uit eten gaan tot transport, recreatie en nutsvoorzieningen. De Rent Index berekent de gemiddelde huur van appartementen in en buiten het stadscentrum.