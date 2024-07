Beelden: zelfrijdende taxi gaat spookrijden en slaat op de vlucht voor politie

Een zelfrijdende taxi is in de Amerikaanse staat Arizona op hol geslagen nadat de politie de achtervolging inzette. Het bedrijf dat eigenaar is van de auto heeft een boete gekregen.

De taxi waarin niemand achter het stuur zat, ging in Phoenix spookrijden door een technisch mankement. Toen agenten de auto achtervolgden om hem te stoppen, sloeg de wagen op de vlucht, waarbij hij ook door rood reed.

Volgens taxibedrijf Waymo reed de auto weg vanwege de veiligheid. Zo zou het systeem een botsing willen vermijden. Maar dat was geen excuus voor de agenten: er volgde een flinke boete.

De politie publiceerde ook de beelden van de achtervolging plus de verbijsterde blik van de agenten toen de wagen eindelijk stopte en ze erachter kwamen dat er niemand achter het stuur zat.

Phoenix is een van de weinige steden in de VS waar zelfrijdende auto's hun gang mogen gaan. Het bedrijf verklaarde later dat de auto op drift raakte door bouwwerkzaamheden.