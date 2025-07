In moeilijkheden verkerend Ebusco stelt publicatie cijfers uit

DEURNE (ANP) - De in moeilijkheden verkerende bussenfabrikant Ebusco stelt de publicatie van zijn resultaten over de eerste helft van 2025 uit. De jaarcijfers over vorig jaar zijn namelijk nog altijd niet gecontroleerd door een accountant. Volgens de beursgenoteerde onderneming uit Deurne is wel externe ondersteuning ingehuurd om het bedrijf te assisteren bij de voorbereidingen die nodig zijn voor de accountant om de controle van het boekjaar 2024 zo snel mogelijk af te ronden. Dat proces is nog gaande.

De halfjaarcijfers zouden eigenlijk later deze week naar buiten komen. Wanneer dat nu wel lukt, is nog niet duidelijk. Volgens het bedrijf zal het in elk geval niet later gebeuren dan 18 augustus. Dan staat een buitengewone aandeelhoudersvergadering op de agenda over de herstructurering van leningen. Dat is belangrijk voor het veiligstellen van de toekomst van het bedrijf. Wel waarschuwde Ebusco al dat het bedrijf nog altijd meer geld nodig heeft om te overleven.