Elke erectie is een oefening voor de volgende

Hoe behouden mannen hun seksuele gezondheid naarmate ze ouder worden? Uroloog Tobias Jäger geeft in een uitgebreid interview met de Duitse kwaliteitskrant de Suddeutsche Zeitung verrassend nuchtere inzichten: er bestaat geen wondermiddel, maar er zijn veel manieren om met veranderingen om te gaan.

Het taboe rondom seks op leeftijd is groot, merkt Jäger op. Toch neemt het seksuele verlangen minder snel af dan veel jongeren denken – het belangrijkste is de algehele gezondheid. Het idee dat passie helemaal verdwijnt naarmate men ouder wordt, klopt niet.

Hoe normaal is seks na je vijftigste? Volgens onderzoek varieert de frequentie enorm: sommigen hebben enkele keren per maand seks, anderen minder of juist meer. Jäger benadrukt dat er geen ‘normaal’ bestaat – zolang beide partners tevreden zijn, is alles goed. Opvallend: zelfs een lage frequentie ejaculaties heeft gezondheidsvoordelen door het risico op prostaatkanker te verlagen.

Waarom worden erectiestoornissen met leeftijd vaker volwassen mannen? Jonge mannen kampen vaker met psychische oorzaken, terwijl lichamelijke oorzaken – zoals hart- en vaatziekten of diabetes – naarmate men ouder wordt, een grotere rol gaan spelen. Opvallend is dat erectiestoornissen vaak jaren vóóruit lopen op serieuze hartproblemen: het is dus een signaal om bredere gezondheidsklachten niet te negeren.

Openheid maakt mannen gezonder Veel mannen schamen zich voor seksuele problemen, wat drempels creëert om hulp te zoeken. Vrouwen zijn hier doorgaans opener in. De oproep van Jäger: bespreek klachten – met partner, vrienden of arts – want ze zijn soms een symptoom van andere onderliggende gezondheidskwesties.

Wat helpt echt?

Overgewicht is 'de grootste testosterondoder' bij mannen. Sport, vooral krachttraining of eenvoudige oefeningen als push-ups en squats, werkt het beste om testosteronspiegels gezond te houden. Supplementen bieden geen gemeten effect.

Beweeg, en doe daarnaast bekkebodemoefeningen; deze versterken de erectiekracht, zelfs op hoge leeftijd. Hiervoor bestaan nu apps die door de zorgverzekeraar vergoed worden.

Bij hardnekkige klachten zijn er medische behandelingen zoals testosterontherapie en medicijnen als Viagra – maar alleen als er een medische indicatie is.

Meer dan penetratie Een gezonde seksualiteit draait volgens Jäger niet per se om penetratie: intimiteit, knuffelen en aandacht voor elkaars wensen worden steeds belangrijker. Soms helpt het om samen naar alternatieven te kijken, desnoods met hulp van een seksuoloog.

Tot slot: use it or lose it. Het beste advies volgens de uroloog: blijf seksueel actief, want 'elke erectie traint de volgende'. Wie goed voor zijn lichaam en relatie zorgt, kan tot op hoge leeftijd genieten van seksuele gezondheid – en van het leven.