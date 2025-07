Timing is alles: campers in de winter veel goedkoper (maar met caravans is het anders)

Campers worden in het voorjaar gemiddeld 22 procent duurder verkocht dan tijdens de wintermaanden. Dat blijkt uit een data-analyse van verkoopplatform Looping op basis van 857 tweedehands verkopen via het platform tussen mei 2023 en juli 2025. In het voorjaar lag de gemiddelde verkoopprijs op €24.722, tegenover €20.258 in de winter

Volgens Sefa Sarioglu, woordvoerder van Looping, past deze prijsstijging bij een bekend seizoenspatroon. “Het voorjaar is traditioneel de drukste periode voor camperverkopen,” zegt hij. “Mensen bereiden zich dan voor op hun vakanties, waardoor de vraag toeneemt en verkopers hogere prijzen kunnen vragen. Wie op dat moment verkoopt, raakt zijn voertuig doorgaans sneller kwijt en tegen een betere prijs.”

Campers komen pas na intensief gebruik op de markt

Uit de cijfers blijkt ook dat campers pas na langdurig gebruik opnieuw worden aangeboden. Zo blijkt dat driekwart van de voertuigen een kilometerstand boven de 60.000 kilometer heeft. De gemiddelde tellerstand bedroeg 112.000 kilometer. Slechts 13 procent van de campers had minder dan 40.000 kilometer gereden.

Volgens Sarioglu laat dat patroon zich eenvoudig verklaren. “Het zijn voertuigen die pas na jaren reizen weer in de verkoop komen,” zegt hij. “Een camper is typisch zo’n voertuig dat meerdere vakanties meemaakt voordat het opnieuw wordt aangeboden. Daardoor zie je relatief weinig jonge campers met een lage kilometerstand op de markt verschijnen.”

Caravanprijzen dalen juist licht in het voorjaar

Opvallend is dat de verkoopprijzen van caravans in het voorjaar juist iets lager uitvallen dan in de winter. In het voorjaar lag de gemiddelde verkoopprijs op €5.585, tegenover €6.408 in de wintermaanden. Dat komt neer op een daling van bijna 13 procent.

Volgens Sarioglu is de caravanmarkt minder gevoelig voor seizoensinvloeden. “Caravans worden mogelijk vaker buiten het hoogseizoen gekocht of ingeruild. Ook kan het winteraanbod gemiddeld uit nieuwere of luxere modellen bestaan. Daardoor liggen de prijzen in die periode iets hoger.”

Fiat blijft het populairste campermerk

Binnen de verkopen via Looping komt het merk Fiat het vaakst voor, met 10 procent van de campers. Daarna volgen Volkswagen, Bürstner, Hymer en Mercedes-Benz, elk goed voor ongeveer 5 procent. Samen zijn deze vijf merken verantwoordelijk voor circa een derde van de verkopen.

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Looping op basis van 857 verkochte campers en caravans via het platform tussen 1 mei 2023 en 15 juli 2025. Alleen transacties met volledige voertuigdata zijn meegenomen. Er is gekeken naar verkoopprijzen, seizoensinvloeden, kilometerstanden en merktrends.