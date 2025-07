Amerikaans OM zegt met Ghislaine Maxwell te willen spreken

Het Amerikaanse ministerie van Justitie zegt contact te zoeken met Ghislaine Maxwell, de voormalige geliefde en zakenpartner van Jeffrey Epstein. Volgens minister van Justitie Pam Bondi willen de autoriteiten weten of zij nog over bewijsmateriaal beschikt. Maxwells advocaat zei tegen CNN dat de gesprekken lopen.

De Amerikaanse president Donald Trump staat onder druk door vragen over zijn banden met Jeffrey Epstein. Die werd er voor zijn dood in 2019 van beschuldigd dat hij handelde in minderjarige meisjes en die liet misbruiken door rijke en machtige mensen. Trump en Epstein kenden elkaar, maar Trump ontkent dat ze bevriend waren. Critici, onder wie een deel van zijn aanhang, willen bewijs zien.

"President Trump heeft ons opgedragen al het geloofwaardige bewijs vrij te geven", schrijft Bondi op X. "Als Ghislane Maxwell [sic] informatie heeft dat wie dan ook misdaden heeft gepleegd tegen slachtoffers, zullen de FBI en het OM aanhoren wat ze te vertellen heeft."