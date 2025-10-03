Advocaat: verbod export F-35-onderdelen blijft in stand

DEN HAAG (ANP) - Advocaat Liesbeth Zegveld maakt zich geen zorgen over of het verbod op de uitvoer van F-35-onderdelen naar Israël in stand blijft na de uitspraak van de Hoge Raad. De hoogste rechter oordeelde dat het hof niet had mogen beoordelen of er door de export van straaljageronderdelen een duidelijk risico zou zijn op schendingen van het internationaal humanitair recht, maar dat dit aan de minister is. De minister krijgt hier zes weken de tijd voor.

"De Hoge Raad zegt dat de Staat eerst zijn eigen huiswerk moet doen binnen de kaders en de termijn die zij zetten", aldus Zegveld die Oxfam Novib, PAX en The Rights Forum bijstaat tegen de Staat. De hoogste rechter "dwingt de staat tot een beslissing". Maar de marges voor de minister zijn volgens Zegveld "nul, ze kunnen maar een kant op, dus we krijgen wat we willen".

Als de minister voor een exportvergunning kiest, dan zit de Staat volgens Zegveld fout. "Dan zijn wij weer aan zet en dat zullen we doen."