India zegt dat economie die van Japan heeft ingehaald

Economie
door anp
dinsdag, 30 december 2025 om 10:37
NEW DELHI (ANP/AFP) - India stelt dat de eigen economie dit jaar voor het eerst groter is dan die van Japan. Het land met de meeste inwoners ter wereld zou daarmee de op drie na grootste economie ter wereld zijn.
Het bruto binnenlands product (bbp) van India kwam in 2025 uit op 4180 miljard dollar (4,18 biljoen dollar), meldde de Indiase overheid op haar website voor persmededelingen. Na Japan krijgt India ook Duitsland, de op twee na grootste economie ter wereld, in het vizier. De regering in New Delhi denkt dat India de Europese economische grootmacht binnen tweeënhalf tot drie jaar heeft ingehaald.
Het eindejaarsbericht van de overheid over de economie bevat nog geen officiële cijfers over economische groei. Die verschijnen pas volgend jaar. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat het Indiase bbp in 2026 uitkomt op 4510 miljard dollar, meer dan de geraamde 4460 miljard dollar voor Japan.
